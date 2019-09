Duke Nukem 3D: il compositore Bobby Prince denuncia Valve e Gearbox

"Sono venuto qui per masticare gomme e sporgere denuncia. E ho finito le gomme!", è quello che deve aver pensato Bobby Prince, compositore della colonna sonora di Duke Nukem, che ha appena fatto causa a Gearbox e Valve per via dei diritti relativi a quest'ultima.

Stando a Prince infatti, Gearbox avrebbe utilizzato le sue musiche per Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour senza il suo permesso. Non solo, Randy Pitchford, interpellato dallo stesso autore, lo avrebbe rassicurato sul fatto che avrebbe risolto la situazione relativa alle sue royalties e ai diritti di utilizzo, salvo poi non aver fatto praticamente nulla a riguardo, e da qui la denuncia.

Prince ha messo nel mirino anche Valve per via della distribuzione del gioco su Steam. Sostanzialmente, la piattaforma avrebbe ignorato la richiesta di sospendere la vendita del gioco, continuando a tenerlo in catalogo, nonostante la disputa sulla questione dei diritti tra il compositore e Gearbox, e finendo così per beccarsi una seconda denuncia da parte dell'autore.

Insomma non sono tempi facili per il Duca, che si spera possa risollevarsi perlomeno nel film annunciato recentemente. Il protagonista sarà infatti John Cena, che interpreterà Duke Nukem nella pellicola basata sul videogame di prossima uscita.

Che ne pensate della situazione?