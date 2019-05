Duke Nukem 3D giocabile in VR grazie a una mod di Serious Sam 3

Mentre c'è chi si diverte a farcire GTA V di mod per realizzare finti video in 4K di GTA 6, dalla vulcanica scena dei modder su PC arriva un nuovo progetto dedicato, questa volta, allo storico sparatutto di 3D Realms Duke Nukem 3D.

L'esperto modder di Serious Sam 3 conosciuto nella community come Syndroid ha infatti deciso di omaggiare il grande classico del genere sparatutto con protagonista il Duca utilizzando gli asset grafici del controverso Duke Nukem Forever per realizzare una singolare reinterpretazione in salsa VR di Duke Nukem 3D.

Rispetto alla versione originaria del 1996, questa edizione di DN3D vanta nemici con modelli poligonali decisamente più curati collocati all'interno di ambientazioni completamente tridimensionali: grazie ai tool di sviluppo implementati da Croteam nel capitolo del 2011 della frizzante serie FPS di Serious Sam, Syndroid ha così potuto ricostruire i livelli del capolavoro anni '90 di 3D Realms per permettere ai suoi appassionati di visitarli ancora una volta inforcando il proprio headset VR.

Il gameplay trailer esplicativo che campeggia a inizio articolo ci permette di apprezzare il lavoro svolto dall'autore del progetto crossover di Serious Duke 3D, scaricabile gratuitamente dalle pagine di Steam nella sua versione preliminare comprensiva dei primi quattro livelli.