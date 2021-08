Duke Nukem Begins: un folle video rievoca lo sparatutto cancellato da Gearbox

Dalle sabbie mobili dei vaporware riemerge un incredibile video di Duke Nukem Begins, lo sparatutto di Gearbox che venne annunciato nel 2009 dalla software house di Borderlands ma che, purtroppo o grazie al cielo, non vide mai la luce dei negozi.

L'artefice del folle trailer che possiamo ammirare in cima alla notizia è Gregor Punchatz: l'ex dipendente della texana Janimation spiega che, nel 2008, venne assunto da Gearbox per realizzare un filmato "vertical slice" che potesse offrire delle idee per l'esperienza di gameplay da ricreare nel gioco vero e proprio.

Come suggerito dal nome stesso di questo progetto, Duke Begins avrebbe dovuto raccontare la storia sulle origini del Duca: Punchatz afferma di aver diretto il video di cui sopra e di essersi impegnato in prima persona nella creazione del design del protagonista, dalla modellazione del personaggio alla trasposizione a schermo delle animazioni d'attacco.

L'ex membro di Janimation spiega infine che "sfortunatamente, mentre lavoravamo a questo video siamo venuti a conoscenza della cancellazione del gioco a causa dei problemi legali che stavano interessando l'IP di Duke Nukem in quel periodo. Quell'annuncio ci ha letteralmente distrutti, al tempo speravamo di poter fare di Duke Begins un trampolino di lancio per competere con le aziende più grandi nel settore dei team specializzati nello sviluppo di trailer per videogiochi".

Le scene immortalate nel video di Duke Nukem Begins testimoniano la passione profusa dal team diretto da Punchatz nella realizzazione di questo filmato, specie per quanto concerne l'originalità delle armi utilizzate dal Duca e gli altrettanto insoliti scenari della mai mai nata avventura sparatutto di Gearbox.