Duke Nukem diventa un film grazie ai creatori della serie Cobra Kai e Legendary

Sono stati diversi i tentativi di Hollywood di portare Duke Nukem sul grande schermo (nel 2018 c'era in lavorazione una pellicola con John Cena, che non ha mai visto la luce), ma sembra che adesso sia la volta buona. Stando a quanto rivelato in esclusiva da Hollywood Reporter, è stato avviato lo sviluppo di un nuovo film di Duke Nukem.

È stata Legendary Entertainment, famosa casa di produzione dietro a film come Dune, Godzilla e Il Cavaliere Oscuro, ad acquistare i diritti di sfruttamento del personaggio da Gearbox e ad affidare la lavorazione ai creatori della serie TV Cobra Kai - Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. Ad affiancare Legendary nella produzione della pellicola ci saranno i Marla Studios di Jean Julien Baronnet (Assassin's Creed), specializzati in adattamenti da videogiochi e già coinvolti nel film di John Cena in stallo, e gli stessi Heald, Hurtwitz e Schlossberg attraverso la loro Counterbalance Entertainment. Il trio è anche in lizza per dirigere il film, mentre non si è ancora conclusa la ricerca dello sceneggiatore al quale affidare il materiale.

Gearbox è particolarmente attiva in ambito cinematografico ultimamente: ricordiamo che a fine 2022 dovrebbe arrivare anche un film di Borderlands diretto da Eli Roth e prodotto da Lionsgate, con un cast stellare che comprende nomi come Cate Blanchett e Kevin Hart.