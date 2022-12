Duke Nukem Forever: leakata la versione originale in 2D del 1996, ed è giocabile

Annunciato per la prima volta nel 1997, Duke Nukem Forever è diventato famigerato sia per il suo lungo ciclo di sviluppo che per la tiepida accoglienza critico e commerciale che ha ricevuto al momento del lancio infine avvenuto nel 2011 a cura di Gearbox Software.

Dopo lo sparatutto in prima persona di successo Duke Nukem 3D del 1996, elogiato dalla critica e dai fan per aver dissacrato la cultura pop e per il mondo di gioco straordinariamente interattivo per l'epoca, Duke Nukem Forever ha subito numerose revisioni nel corso di oltre un decennio. Oggi, però, possiamo dare uno sguardo alla versione originale del progetto, nata proprio nel '96.

Il prototipo di ciò che avrebbe dovuto essere originariamente il gioco (inizialmente noto come "Duke Nukem 4Ever") è apparso sul forum di 4Chan, dove è trapelato persino un link per provare con mano una demo. In calce potete intanto dare uno sguardo ad alcuni screenshot di ciò a cui stava lavorando il team di 3D Realms (la compagnia che si occupava in passato del franchise prima che subentrasse Gearbox).

Non sappiamo chi abbia diffuso la build 2D di Duke Nukem Forever, ma possiamo immaginare che sia stato proprio uno degli ex designer del progetto. Finora, George Broussard, il creatore del gioco e co-fondatore di 3D Realms, non ha commentato questa fuga di notizie, ma sarà interessante osservare la risposta della community.