Duke Nukem Forever: spuntano online i video della versione cancellata nel 2001

Dopo aver riguadagnato gli onori della cronaca per la sua costante presenza nelle classifiche dei giochi più deludenti del decennio, Duke Nukem Forever torna a far parlare di sé per delle mini-clip riemerse in rete che mostrerebbero la prima, "leggendaria" versione dello sparatutto di 3D Realms.

Gli spezzoni di gameplay provengono da un profilo Imgur anonimo e ritraggono un livello del prototipo del 2001 di Duke Nukem Forever che sembrerebbe essere ambientato sul tetto di uno dei tanti casinò che imperlano la Strip di Las Vegas.

La conferma della veridicità delle clip in questione non è ancora arrivata né dagli autori originari di 3D Realms, né tantomeno da Gearbox Software, l'azienda che si è sobbarcata lo sviluppo e la produzione della versione "moderna" di Duke Nukem Forever poi lanciata nel 2011.

Nel corso di un'intervista concessa nel 2018, il vicepresidente di 3DRealms Frederik Schreiber affermò che lo sviluppo della versione originaria di DNF era completo al 90% e che, nella sua forma finale, avrebbe garantito un'esperienza di gioco non inferiore alle 14-16 ore, all'interno di scenari estremamente variegati con enigmi ambientali, missioni di salvataggio di NPC e una ricca pletora di equipaggiamento da sbloccare progredendo nella storia.

Sempre nel 2018, Randy Pitchford dichiarò che Gearbox Software sarebbe stata interessata a riproporre questo progetto come videogioco a se stante o, magari, come pacchetto aggiuntivo scaricabile gratuitamente per i fortunati possessori di Duke Nukem Forever.