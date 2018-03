Duke Nukem Forever: la versione del 2001 includeva elementi horror ed RPG

La storia diè ormai nota a tutti: annunciato nel 1996, il gioco è uscito solamente nell'estate 2011 dopo numerosi cambi di motore grafico e problemi che hanno portato al cambio di sviluppatore, conincaricata di completare i lavori iniziati da

Proprio una figura chiave di 3D Realms, il Vicepresidente Frederik Schreiber, ha rivelato nuovi dettagli sul gioco. Secondo quanto riferito, la build del 2001 era basata sull'Unreal Engine e proponeva atmosfere decisamente più seriose rispetto a quelle presenti nel gioco finale. Schreiber parla di un gioco a tinte horror con elementi RPG, numerosi NPC, enigmi e un taglio cinematografico che avrebbe reso la trama più matura.

La build in questione era completa al 90% e garantiva circa 14/16 ore di gioco suddivise in 25 livelli. Come sappiamo, questa versione di Duke Nukem Forever è stata poi cancellata e lo sviluppo del gioco è ripartito da zero nel 2002. Frederik Schreiber ha inoltre rivelato l'esistenza di "almeno 5 o 6" diverse build di Shadow Warrior Classic e del primo Prey, annunciato nel 1995 e uscito nel 2006.