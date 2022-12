Duke Nukem Forever: la versione originale del 2001 rivive grazie ai modder

Al suo esordio nel giugno del 2011, Duke Nukem Forever non ottenne il successo sperato, venendo considerato da critica e pubblico fuori tempo massimo all'epoca del suo debutto sul mercato.

Di sicuro lo sviluppo fortemente travagliato alle spalle del progetto (annunciato per la prima volta nel 1997 per cavalcare l'onda del successo di Duke Nukem 3D) non ha permesso all'ultimo Duke Nukem della serie principale di lasciare un segno più profondo del suo passaggio: tra cambi di engine, di team di sviluppo e continui riavvii del progetto, l'opera infine realizzata da Gearbox è arrivata sul mercato profondamente diversa rispetto a come era stata concepita inizialmente.

Nel corso del 2022 è stato leakato il Duke Nukem Forever del 2001, una versione quasi completa del gioco ma scartata poco prima della fine dei lavori. Seppur giocabile dall'inizio alla fine, la build emersa presenta tuttavia diverse problematiche, motivo per cui un gruppo di modder si è mobilitato per fare in modo che l'originale Duke Nukem Forever possa essere sperimentato in maniera consona. La prima parte del Duke Nukem Forever Restoration Project è stata mostrata su Youtube, e ci permette di avere un assaggio del lavoro svolto fin qui dagli autori.

L'obiettivo con questo progetto è di riprendere la build leakata, arricchirli con nuovi contenuti creati appositamente per l'occasione, e infine dare vita al gioco che sarebbe dovuto arrivare sul mercato nel 2001. La prima parte del Restoration Project arriverà il 21 dicembre 2022, con i primi livelli dell'avventura.

Sebbene ci abbia messo 14 anni per arrivare sul mercato, qualcuno ci sta mettendo ancora più tempo rispetto all'ultimo gioco con protagonista il Duka: Beyond Good & Evil 2 ha superato Duke Nukem Forever come più a lungo in sviluppo, andando ben oltre i 5156 giorni che furono necessari al titolo Gearbox per vedere la luce dei negozi.