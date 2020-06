Duke Nukem: nuova diatriba tra Gearbox e 3D Realms per alcuni brani musicali

Nelle ultime ore si parla nuovamente di dispute legali tra Gearbox Software e 3D Realms per via di problemi legati a Duke Nukem. I creatori di Borderlands avevano infatti acquistato il brand nel lontano 2010 acquisendone tutti i diritti, ma qualcosa sembra essere andato storto.

Tutto nasce per colpa del compositore Bobby Prince, le cui musiche create per l'immortale Duke Nukem 3D sono state riutilizzate di recente da Gearbox in Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour. Stando alle parole del compositore, il suo accordo con 3D Realms era di utilizzare quei brani esclusivamente per il vecchio gioco del 1996 ed è per questo che ha querelato Gearbox. Apogee, la celebre azienda che ha prodotto numerosi titoli negli anni '90 e che detiene 3D Realms, è stata tirata in ballo nella causa, poiché secondo Gearbox sarebbe stata informata del problema ma avrebbe rifiutato di dare un contributo per chiudere la questione.

Insomma, ad ormai 10 anni dal passaggio del brand da 3D Realms a Gearbox continuano a sorgere nuove problematiche dal punto di vista legale mentre di nuovi giochi legati al vecchio Duca non vi è nemmeno l'ombra.

Sapevate che in Bulletstorm Full Clip Edition è possibile giocare nei panni di Duke Nukem?