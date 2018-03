Duke Nukem: è ufficiale, John Cena sarà il protagonista del nuovo film del Duca!

Il produttore Andrew Form ha confermato in un'intervista con CinemaBlend che la superstar della WWE è sarà il protagonista del film ispirato ai videogiochi. Eco la dichiarazione:

"Sì. Non abbiamo ancora una sceneggiatura, ma è confermato a questo punto; tuttavia, se legge la sceneggiatura e non gli piace sono sicuro che troverà unmodo per tirarsene fuori, ma comunque, adesso lui è il nostro uomo!", ha detto Form.

La conferma del suo coinvolgimento nel progetto segue diversi report usciti quest'anno che volevano Cena già in trattative per il ruolo; inoltre, era stato anche riportato che la ricerca di uno scrittore per la sceneggiatura sarebbe iniziata presto.

Il wrestler e attore professionista è apparso in numerosi film, tra cui Daddy's Home, The Marine e Trainwreck. Cena sarà anche nel prossimo spin-off di Bumblebee.

Form ha anche affrontato il tema dell'importanza di dare al film il giusto "tono": "Come si fa ad inanellare il tono nel modo in cui ci è riuscito Deadpool?" ha detto a CinemaBlend. "Beh, vedremo, ma credo davvero che dobbiamo farlo; e se non otteniamo il tono giusto, allora non faremo il film".

Vedremo di fornirvi ulteriori informazioni al riguardo non appena arriveranno. Per adesso cosa ne pensate? Credete che la scelta di John Cena per interpretare il protagonista di Duke Nukem sia buona? Ditecelo nei commenti, qui sotto!