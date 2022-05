Duken Nukem Forever: leakato il gioco completo del 2001, prima del reboot

Duke Nukem Forever è diventato celebre per il suo sviluppo enormemente travagliato, annunciato alla fine degli anni '90 con uscita prevista per il 2000 o il 2001, il gioco è in realtà uscito poi nel 2011 in uno stato non proprio di grazia, di fatto segnando la fine di questo storico franchise.

Duke Nukem Forever era previsto inizialmente per la fine del 2001 ed esiste una build più o meno completa, trapelata online su 4Chan e che a giugno verrà resa disponibile dai leaker in formato giocabile, pur senza ovviamente avere alcun permesso per farlo. Questa versione è stata mostrata ai giornalisti all'E3 2001 e viene definita "praticamente finita", tuttavia le cose non sono andate per il verso giusto e questa prima versione è stata cancellata e non ha mai visto la luce.

Il materiale trapelato è interessante per quanto riguarda la preservazione del progetto, tutti i capitoli sono giocabili anche se ci sono vari problemi, come ad esempio l'assenza di nemici, in ogni caso la build include tutti i contenuti mostrati all'E3 2001. Le armi sono quasi tutte funzionanti con pochissime eccezioni, tuttavia viene reso noto come questo non sia un gioco completo dal momento che lo sviluppo non è mai stato terminato.

Tutti i file verranno ricompilati in Unreal Engine 1 e il pacchetto verrà distribuito a giugno, anche se ribadiamo che i titolari dei diritti del franchise potrebbero intervenire per interrompere la distribuzione dell'opera incompleta.