Duncan Jones: il nuovo gioco di Cory Barlog è ancora più ambizioso di God of War

Il regista Duncan Jones si è incontrato di recente con Cory Barlog, il director di God of War per PlayStation 4. Stando alle parole di Jones, il prossimo gioco di Barlog sarà ancora più ambizioso e stupefacente della nuova avventura di Kratos e Atreus.

Oltre che essere il figlio di David Bowie, Duncan Jones è anche il regista di acclamate pellicole come Moon, Source Code e Warcraft: L'inizio. Di recente ha ricevuto una piacevole visita da Cory Barlog, il director del nuovo God of War per PS4, per discutere con lui di sceneggiatura e storytelling.

Con l'occasione, pare che Barlog abbia confidato qualche dettaglio sul suo nuovo progetto a Duncan Jones. Dopo l'incontro, il regista ha pubblicato il seguente messaggio su Twitter: "Cory Barlog si è rivelata una persona gentile, riflessiva e intelligente, confermando le impressioni che mi ero fatto dalle nostre interazioni online. E se pensate che God of War sia la sua opera più grande...aspettate e vedrete!".

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, Jones e Barlog si sono scattati un selfie per celebrare il recente incontro. Sapevamo già da diversi mesi che il director di God of War si è messo al lavoro su un nuovo progetto, con ogni probabilità il sequel dell'avventura di Kratos e Atreus. Le parole del regista, in ogni caso, non possono che alimentare l'hype dei fan, nell'attesa che il gioco venga finalmente rivelato.

Voi cosa vi aspettate da un ipotetico God of War 2? E in generale da un nuovo gioco di Cory Barlog?