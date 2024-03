Dune Asmodee: sconto SPAZIALE su Amazon per il Gioco da Tavolo ufficiale

Con ancora negli occhi le spettacolari scene del film Dune Parte 2 che fa la storia del cinema sci-fi, rimaniamo su Arrakis per rendervi partecipi dell'ultimo, incredibile sconto sul Gioco da Tavolo ufficiale di Dune - Asmodee attualmente disponibile su Amazon Italia.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA In Dune - Asmodee bisogna prendere il controllo di una delle quattro fazioni degli Atreides, degli Harkonnen, dei Fremen o dell'Imperium per condurle alla vittoria contro le casate avversarie.

L'obiettivo principale del gioco da tavolo tattico per 2-4 giocatori di Dune - Asmodee è quello di raggiungere la vittoria scoprendo l'identità dei nemici, il tutto nella speranza che questi ultimi non riescano per primi a concludere la partita attaccando i nobili della propria fazione. Si tratta perciò di un'esperienza tattica e strategica che si focalizza sugli inganni, sull'astuzia e sulla capacità di sfruttare nel miglior modo possibile ogni alleato e strumento a propria disposizione per ottenere potere e informazioni.

Asmodee - Dune: Un Gioco di Conquiste e Diplomazia è in vendita su Amazon Italia al prezzo scontato di 23,89 euro, con un risparmio del 60% sul prezzo di listino abituale. Nel caso ve le foste perse, per tutte le altre promo attive su Amazon Italia vi invitiamo a seguirci sul nostro Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram.

