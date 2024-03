Dune Awakening sembra enorme come i deserti di Arrakis! Tutte le novità del Direct

L'attesissimo Direct di Dune Awakening ha alzato finalmente il sipario sugli elementi ludici, narrativi e strettamente contenutistici del prossimo, ambizioso MMO sci-fi firmato da Funcom. L'evento organizzato dagli autori norvegesi ci restituisce l'immagine di un progetto a dir poco monumentale.

Nel corso dell'evento, gli autori di Conan Exiles hanno confermato che Dune Awakening dovranno avventurarsi nell'ambiente duro e inospitale del pianeta alieno Arrakis per vivere un'esperienza di sopravvivenza in una linea temporale slegata da quella dei film. Il nostro compito sarà quello di trovare un rifugio, creare risorse, ottenere la preziosa acqua e, col passare delle ore di gioco, dedicarsi alle attività politiche e alle dinamiche più complesse di un MMO chiamato a seguire le gesta di un numero indefinito di eroi desiderosi di diventare le nuove leggende viventi di Arrakis.

Come specificato dagli stessi ragazzi di Funcom, starà ai giocatori scegliere il proprio percorso, pur sapendo che il perno principale dell'esperienza sarà rappresentato dagli intrighi politici che tratteggiano da sempre la narrazione dei romanzi di Frank Herbert e dei relativi film. I trailer dimostrativi pubblicati dagli sviluppatori nordeuropei rimarcano proprio questo aspetto di Dune Awakening e mostrano la grande libertà restituita agli utenti nel decidere, di volta in volta, quali missioni svolgere e quali sentieri narrativi imboccare per scrivere la storia del propri alter-ego.

Di particolare interesse è poi il passaggio in cui Funcom descrive il sistema avanzato di crafting e le meccaniche legate alla costruzione degli insediamenti, con la possibilità per gli utenti di collaborare con altri esploratori di Arrakis nella realizzazione di bastion a prova di vermi e di progetti architettonici monumentali.

Sempre in occasione del Direct di Dune Awakening, il team norvegese ha discusso del sistema di combattimento, anch'esso basato sulla libertà di scelta: i giocatori potranno acquisire esperienza nell'utilizzo delle abilità corpo a corpo e a distanza scalando idealmente i rami di un albero di potenziamenti potenzialmente infinito, con tantissime specializzazioni e tecniche da padroneggiare.

I fan di esperienze PvP, inoltre, saranno felici di sapere che in Dune Awakening verrà dato ampio spazio alle sfide multiplayer competitive, con la famigerata Tempesta di Coriolis che modificherà settimanalmente l'enorme ambientazione di Arrakis deputata a ospitare le battaglie tra giocatori. E che dire allora dei Vermi delle Sabbie? Il team Funcom descrive le possenti creature di Dune come i 'veri protagonisti' di Awakening, in virtù della loro incredibile importanza sia ai fini del gameplay che della trama: gli utenti che vorranno costruire gli insediamenti più imponenti dovranno armarsi di santa pazienza e di un cospicuo numero di Thumper, se vorranno sopravvivere alle spietate condizioni atmosferiche e agli assalti delle creature che dominano Arrakis.

In attesa di ulteriori informazioni da parte di Funcom, specie per quanto concerne le tempistiche di lancio di Dune Awakening, vi lasciamo in compagnia dei nuovi video e delle ultime immagini condivise dagli sviluppatori norvegesi a margine del Direct appena conclusosi. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale su Dune Awakening, il ricco MMO sulla scia del capolavoro al cinema.