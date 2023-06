Dune Awakening: nuovo gameplay per l'MMO open world su PC, PS5 e Xbox Series X|S

La maratona del PC Gaming Show 2023 si 'chiude col botto' con le nuove sequenze di gameplay di Dune Awakening, l'ambizioso MMO open world sviluppato da Funcom e ambientato nella dimensione letteraria e cinematografica del capolavoro fantascientifico firmato da Frank Herbert.

Tra scene in-engine e veri e propri spezzoni di gameplay tratti dalla versione Alpha, il nuovo video dietro le quinte di Funcom ci spiega come si trasforma una proprietà intellettuale tanto grande quanto quella di Dune in un'esperienza videoludica multiplayer compiutamente nextgen.

Nel filmato, gli esponenti di Funcom si alternano per discutere del lavoro che stanno portando avanti per trasporre la storia di questa IP in un videogioco survival MMO tanto complesso da prevedere intensi combattimenti, una profonda gestione ruolistica della progressione delle abilità del personaggio e lo stratificato sottofondo narrativo che tratteggia ogni opera legata alla saga sci-fi di Frank Herbert.

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate anche il precedente video gameplay di Dune Awakening dai Game Awards 2022, con ulteriori scene in-engine e ingame che testimoniano le ambizioni coltivate dalla software house norvegese impegnata nella realizzazione di questo MMO survival in arrivo nei prossimi mesi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.