Dune Awakening: grafica 'spaziale' su Unreal Engine 5.4 nella tech demo della GDC 2024

Di ritorno dai deserti di Arrakis con le novità del Direct di Dune Awakening, il team Funcom non si lascia sfuggire l'occasione offertagli dallo State of Unreal e vola alla GDC 2024 di San Francisco per mostrare una tech demo dell'MMO sci-fi in sviluppo su Unreal Engine 5.4 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A farci da Cicerone tra le novità di natura squisitamente grafica e tecnologica di Dune Awakening è Joel Bylos: il Creative Director di Funcom prende spunto dal lavoro svolto dal suo team per tradurre a schermo le emozioni del film Dune 2 e dare forma alle ambientazioni più iconiche e rappresentative di Arrakis.

Nella tech demo presentata da Bylos, l'esponente di Funcom tesse quindi le lodi di Epic Games e dei suoi programmatori, evidenziando l'eccezionale livello di dettaglio ottenibile grazie all'ottimizzazione e al potenziamento di tecnologie come Lumen e Nanite. A detta del Creative Director di Dune Awakening, inoltre, UE 5.4 sarà di fondamentale importanza per la realizzazione delle animazioni legate al sistema di combattimento, come pure per la gestione degli elementi strategici, survival e prettamente ruolistici legati all'esplorazione libera del gigantesco open world di Arrakis.

Restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli da parte di Funcom e, nel frattempo, rimaniamo idealmente sul palco della GDC 2024 per mostrarvi lo Story Trailer di Marvel 1943 Rise of Hydra, la nuova produzione tripla A di Skydance New Media sviluppata su Unreal Engine 5 sotto l'egida di Amy Hennig, la creatrice della serie di Uncharted.

