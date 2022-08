Dune Awakening si presenta: il reveal trailer del survival MMO open world

L'Opening Night Live della Gamescom 2022 ci ha subito regalato il reveal di Dune: Awakening, survival MMO in sviluppo presso gli studi di Funcom e Level Infinite.

Era il mese di ottobre 2021 quando l'azienda norvegese, già nota per Conan: Exiles, ha annunciato di essere al lavoro su una trasposizione videoludica del celebre universo fantascientifico partorito da Frank Herbert, e oggi abbiamo finalmente potuto scoprire di cosa si tratta. Dune: Awakening, questo il suo titolo ufficiale, è un gioco di sopravvivenza con meccaniche MMO ambientato nel grande open world del pianeta di Arrakis. Secondo i suoi creatori, combinerà la creatività tipica dei survival game con l'interattività e le meccaniche social dei giochi multiplayer persistenti.

Dune Awakening è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ma risulta essere sprovvisto di una finestra di lancio. In compenso, gli autori invitano tutti gli interessati a iscriversi alla fase Beta che si svolgerà prima del debutto (basta inserire la propria email nell'apposito campo del sito ufficiale) e ad aggiungere il gioco alla lista dei desideri di Steam.