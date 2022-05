Dune: Funcom assume talenti per il survival open world, ecco il primo artwork

La collaborazione tra Funcom e Nukklear per l'open world di Dune viene rinsaldata dall'apertura del sito ufficiale del kolossal survival ambientato nell'universo sci-fi di Frank Herbert. Il publisher norvegese chiama a raccolta tutti i talenti del settore che desiderano contribuire allo sviluppo del titolo.

Nel sito, Funcom sottolinea come "dall'intramontabile capolavoro di fantascienza di Frank Herbert all'adattamento cinematografico premio Oscar nel 2021, Dune ha ispirato intere generazioni e noi non facciamo eccezione. È l'ambientazione perfetta per un videogioco multiplayer di genere survival open world".

Gli autori di Conan Exiles si dicono così impegnati nella realizzazione di un kolossal multiplayer a mondo aperto "di nuova generazione" ed esortano tutti gli sviluppatori indipendenti a mettersi in contatto con loro per poter collaborare alla realizzazione del loro "progetto più ambizioso".

Ad accompagnare l'apertura del sito ufficiale e delle numerose posizioni lavorative per lo sviluppo del survival nextgen di Dune troviamo un magnifico artwork che immortala un'astronave e il suo occupante mentre osserva esterrefatto il tramonto della stella Canopo sullo sfondo delle lune Arvon e Krlln.