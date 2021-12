Dune: Funcom e Nukklear collaborano per sviluppare il misterioso gioco multiplayer

Come rivelato in precedenza, Funcom è al lavoro su un videogioco di Dune, l'iconica opera sci-fi di Frank Herbert tornata di recente alla ribalta grazie all'apprezzata pellicola di Denis Villeneuve. Sebbene le informazioni sul titolo siano ancora scarse, emergono nuovi interessanti dettagli.

Lo studio tedesco Nukklear conferma il suo coinvolgimento nella creazione del gioco basato su Dune, ricoprendo un ruolo di co-sviluppatore e aiutando così Funcom ad espandere sempre di più la portata del progetto, un survival game incentrato sul multiplayer online. Al momento il titolo non ha ancora un nome definitivo, ma sarà ispirato a Conan Exiles, titolo sempre firmato da Funcom, e godrà di un budget piuttosto ampio grazie anche agli investimenti fatti da Tencent sul gioco.

"Siamo grati a Funcom per averci coinvolto nello sviluppo di Dune. Abbiamo supportato e collaborato a vari progetti nel corso degli anni, ma il gioco su Dune è senza dubbio il più grande per noi finora. Il nostro team è pronto alla sfida ed è fiducioso sulle competenze che Nukklear metterà in gioco", dice Kirk Lenke, CEO di Nukklear, nel commentare la partnership con Funcom.

Anche Rui Casais, CEO di Funcom, mostra entusiasmo verso la nuova collaborazione: "Dato che il survival open-world su Dune è il nostro progetto più ambizioso finora, avere dalla nostra parte collaboratori talentuosi ed affidabili è fondamentale. Con Nukklear abbiamo proprio tutto ciò. Trarremo vantaggio dalle loro competenze sulle meccaniche basate sui combattimenti tra veicoli, ma si tratta di un team altamente qualificato e creativo in generale".

Il videogioco ispirato a Dune, in arrivo presumibilmente su PC e console di nuova generazione, è ancora nelle primissime fasi di sviluppo e non è stato di conseguenza mostrato nulla, ma data la forte proprietà intellettuale su cui sono a lavoro c'è grande curiosità di scoprire cosa bolle nelle pentole di Funcom e Nukklear.