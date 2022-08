Dune, nuovo gioco in arrivo: The Snitch omaggia Arrakis, reveal a breve?

Ad alcuni mesi di distanza dall'avvio dell'Early Access di Dune: Spice Wars, sembrano esserci ulteriori novità in arrivo per l'affascinante immaginario confezionato da Frank Herbert.

Il pilastro della fantascienza ambientato tra le sabbie di Arrakis è infatti il protagonista di un misterioso Tweet pubblicato da The Snitch. Il noto insider, che solo pochi giorni fa ha correttamente anticipato l'annuncio di un nuovo Alone in the Dark, ha condiviso il cinguettio che potete trovare in calce a questa news, con un'immagine tratta dalla locandina del Dune cinematografico di Denis Villeneuve.

In attesa dell'uscita in sala di Dune: Parte II, il mercato videoludico potrebbe dunque accogliere presto il reveal di un nuovo titolo legato alla saga letteraria. Tra i possibili candidati, spicca il survival game open world ambientato su Dune sviluppato da Funcom. Annunciato da diverso tempo, il gioco non dispone infatti ancora di un titolo definitivo, e non si è mai mostrato in azione al grande pubblico.



In attesa di saperne di più sul teaser condiviso dal noto insider, ricordiamo che a breve si terrà l'edizione 2022 della Gamescom di Colonia, finalmente pronta a tornare in presenza dopo i due anni di stop imposti dalla crisi sanitaria internazionale. Che possa essere questo il palco scelto per il reveal di un nuovo gioco di Dune?