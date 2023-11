Dune Spice Wars arriva su console: la conquista di Arrakis passa per Xbox Game Pass

Dopo aver celebrato la fine dell'Early Access di Dune Spice Wars su PC con l'Update 1.0, Shiro Games e Funcom fissano la data di lancio della versione Xbox Series X|S dello strategico 4X e ne confermano l'approdo nel catalogo di Xbox Game Pass.

Grazie ai tantissimi contenuti inediti, alle migliorie e alle ottimizzazioni apportate nell'anno trascorso in Accesso Anticipato su PC, il team di Shiro Games promette di offrire all'utenza Xbox un'esperienza estremamente ricca e stratificata. La versione Xbox Series X|S di Dune Spice Wars, d'altronde, comprende tutti gli update e i contenuti dei sei aggiornamenti principali, grazie ai quali sono state aggiunte nuove fazioni giocabili, tante caratteristiche di gameplay originali, bilanciamenti al sistema di progressione strategica e una miriade di interventi su richiesta della community.

I fan di strategici 4X e i patiti della serie di Dune potranno così impugnare il controller su Xbox e partecipare alle battaglie combattute dalle fazioni in guerra per il controllo di Arrakis e della preziosa Spezia, con sullo sfondo le sfide da completare per difendere e potenziare i propri insediamenti, rafforzare l'economia e cimentarsi nelle attività di spionaggio.

Come svelato da Microsoft all'annuncio dei nuovi titoli Game Pass di novembre, l'approdo di Dune Spice Wars su Xbox Series X|S è previsto per il 28 novembre, con ingresso immediato nella ludoteca del servizio in abbonamento verdecrociato. Nel frattempo, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per ammirare le immagini della versione console dello strategico di Funcom e, qualora ve la foste persa, recuperare la nostra recensione di Dune Spice Wars su PC.