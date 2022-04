Dune Spice Wars si avvicina: annunciata la data d'uscita dell'Early Access

A distanza di qualche settimana dal debutto del primo video gameplay di Dune Spice Wars,il paticolare strategico ambientato nell'universo del capolavoro fantascientifico di Frank Herbert si prepara ad approdare su PC grazie al lancio della versione in accesso anticipato.

Il mix tra strategico in tempo reale e 4X arriverà su Steam in Early Access a partire dal prossimo 26 aprile 2022, ovvero tra pochissimi giorni. Oltre alle tre fazioni già annunciate in passato, la versione preliminare del gioco in arrivo sul client Valve includerà anche una quarta fazione giocabile, ovvero quella dei Fremen. Si tratta di un gruppo caratterizzato da una padronanza delle tecniche di sopravvivenza nel deserto, fattore che gli permette di muoversi più agilmente e resistere più a lungo in questo pericoloso ambiente. Giocando con i Fremen si hanno inoltre meno probabilità di attirare l'attenzione dei vermi della sabbia, invece i Sietch saranno più propensi a stringere un'alleanza con noi.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco in uscita tra pochissimo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Dune Spice Wars con tante informazioni sul funzionamento di questo strategico.