Dune Spice Wars è completo: nuova fazione e tante novità con la versione 1.0

Il conflitto su Arrakis di Dune Spice Wars si espanderà presto con l'arrivo delle ricche novità previste dall'aggiornamento 1.0 dello strategico 4X di Funcom e Shiro Games.

Il lungo percorso di sviluppo intrapreso dalla software house norvegese e accompagnato dall'arrivo in Early Access di Dune Spice Wars su PC Game Pass si concluderà presto con la pubblicazione, appunto, dell'Update 1.0 che porterà in dote numerose migliorie, ottimizzazioni e aggiunte.

La prima e, forse, più grande novità è rappresentata dalla Casata Ecaz che porta a sei il totale delle fazioni in guerra tra le dune di Arrakis per l'inestimabile spezia. L'opulenta e politicamente influente Casata Ecaz "brandisce il potere come un pennello, espandendo rapidamente la propria influenza sull'ostile tela di Arrakis dove il sole e il verme divorano tutti. Il prestigio delle loro opere d'arte conferisce loro un potere unico sul Landsraad, permettendogli di competere con gli Atreides in termini di potere politico".

Il sesto major update dalla partenza dell'Early Access introdurrà anche delle ottimizzazioni e delle migliorie al gameplay, grazie alle quali sarà possibile immergersi ulteriormente nelle atmosfere del capolavoro fantascientifico di Frank Erbert e vivere un'esperienza strategica 4X in tempo reale con innumerevoli percorsi per il dominio planetario e il controllo della spezia, tanto in singolo quanto in multiplayer.

La versione 1.0 di Dune Spice Wars sarà disponibile a partire da giovedì 14 settembre su PC.