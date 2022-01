Dune Spice Wars: nuovi dettagli su meccaniche, fazioni e mappe, le parole di Shiro Games

Presentato a sorpresa durante gli ultimi TGA 2021, Dune: Spice Wars torna al centro della scena grazie ad un recente FAQ, pubblicato dagli sviluppatori sulle pagine di Steam, che svela alcuni nuovi dettagli dello strategico basato sulla celebre saga fantascientifica.

Il team di Shiro Games ha infatti risposto ad alcune domande piuttosto comuni sulla natura del titolo. Si apprende quindi che Dune: Spice Wars è un gioco strategico che combina meccaniche a turni ed in tempo reale ed include tra le altre cose la gestione delle risorse e delle costruzioni. Tutto l'impianto è stato sviluppato da zero e non riprende in alcun modo il codice del precedente Northgard, gioco con il quale lo studio si è fatto conoscere. Tra i dettagli più importanti, le mappe saranno create proceduralmente con una varietà di ambientazioni piuttosto caratteristiche. Gli sviluppatori avevano già annunciato la presenza di due fazioni giocabili, la Casata Harkonnen e la Casata Atreides, ma al lancio saranno presenti altre due case, mentre una quinta è prevista per le fasi di Early Access.

Non poteva mancare la componente multiplayer, mentre la campagna sarà lanciata nel corso dell'accesso anticipato. Shiro Games punta poi ad introdurre il supporto alle mod. Dune: Spice Wars dovrebbe arrivare nel corso del 2021 su PC ma non è escluso un futuro approdo anche su altre piattaforme.