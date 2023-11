Dune Spice Wars è disponibile su Xbox Series X|S e Game Pass

Tra le ultime uscite Xbox troviamo anche Dune Spice Wars, un titolo che verrà sicuramente apprezzato non solo dagli appassionati del brand, ma anche e soprattutto dai fan degli strategici.

Dune: Spice Wars si presenta come un gioco strategico in tempo reale con dinamiche 4X ambientato su Arrakis. Il gioco è approdato in Early Access su PC ormai un anno fa e, nel frattempo, Shiro Games e Funcom hanno sfruttato i feedback dell'utenza per apportare una lunga serie di migliorie e pubblicare la versione finale nel migliore dei modi.

Il gioco non è disponibile esclusivamente su Xbox Series X|S, poiché è entrato a far parte anche del già ricco catalogo di PC e Xbox Game Pass. Il titolo supporta perfettamente anche Xbox Cloud Gaming e grazie al Play Anywhere consente agli utenti di utilizzare un unico salvataggio su tutte le piattaforme targate Microsoft.

A tal proposito, gli utenti che non dispongono di un abbonamento al servizio possono comunque usufruire del cross-buy: basterà acquistare una sola copia per giocare sia su PC che su console.

Per chi volesse maggiori informazioni sul gioco e sui più recenti aggiornamenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sull'update alla versione 1.0 di Dune Spice Wars.