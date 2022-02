Dune Spice Wars: primo gameplay trailer per lo strategico Sci-Fi

Dopo aver annunciato ufficialmente il gioco in occasione dei The Game Awards 2021, il publisher Funcom e gli sviluppatori di Shiro Games hanno pubblicato il primo gameplay trailer dedicato a Dune: Spice Wars, il nuovo RTS basato sull'acclamato romanzo fantascientifico di Frank Herbert.

Il filmato, a cui potete dare uno sguardo in apertura, mostra l'iconico pianeta di Arrakis, colmo della preziosa e tanto ambita Spezia. I giocatori esploreranno le ambientazioni desertiche in cerca di risorse per sopravvivere, e potranno decidere se sottomottere o annientare gli abitanti del posto che incontreranno lungo il viaggio. Sarà di fondamentale importanza costruire i propri avamposti e dar via alla raccolta e lavorazione della Spezia.

"Le spezie sono le risorse più preziose di tutto l’universo. Le spezie assicurano la continuazione della vita, espandono la coscienza e rendono possibili i viaggi interstellari. Crea la tua storia personale e gioca nei panni di una delle fazioni come House Atreides e House Harkonnen, e competi per il dominio su Dune e le spezie".

Lasciandovi alla visione vi ricordiamo che Dune Spice Wars è atteso su PC nel corso del 2022. Per saperne di più sulla nuova trasposizione videoludica dell'opera di Frank Herbert, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dune Spice Wars.