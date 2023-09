Dune Spice Wars: il Major Update 1.0 celebra la fine dell'Early Access

La versione 1.0 di Dune Spice Wars è finalmente disponibile su PC; il percorso di sviluppo intrapreso da Shiro Games e Funcom giunge a compimento con il Major Update che conclude la fase Early Access su PC e Game Pass.

Con l'aggiornamento 1.0, gli sviluppatori dello strategico 4X ambientato nell'universo letterario e cinematografico del kolossal di Frank Erbert portano il conflitto su Arrakis a un nuovo livello grazie all'introduzione di numerose ottimizzazioni, migliorie e aggiunte contenutistiche.

Tra le novità previste dall'Update 1.0 è davvero impossibile non citare la Casata Ecaz che porta a sei il totale delle fazioni in guerra tra le dune di Arrakis per l'inestimabile spezia. Descritta come una fazione opulenta e politicamente influente, la Casata Ecaz vanta punti di forza unici e fa leva sulla propria maestria nell'arte e su un approccio speciale per espandere la propria influenza su Arrakis, grazie anche al suo esercito altamente addestrato e orgoglioso.

Il sest major update dalla partenza della fase in Access Anticipato di Dune Spice Wars introduce anche delle migliorie estese nelle prestazioni e nell'esperienza ludica da vivere su Arrakis, grazie alle quali si possono sperimentare ulteriori percorsi per il dominio planetario e il controllo della spezia in singleplayer e in multiplayer.

Per ripercorrere le tappe principali dell'Early Access dello strategico di Funcom, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Dune Spice Wars e l'espansione del conflitto su Arrakis.