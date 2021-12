Dune Spice Wars: lo strategico si presenta ai Game Awards 2021

Il palcoscenico dei Game Awards 2021 ha ospitato anche la presentazione di Dune: Spice Wars, un nuovo gioco strategico ambientato nell'universo creato dall'immaginazione di Frank Herbert, che di recente ha anche ispirato la pellicola diretta da Denis Villeneuve.

Sviluppato da Shiro Games (già noti per Northgard) per conto di Funcom, Dune: Spice Wars è descritto come un gioco di strategia in tempo reale con elementi 4X nel quale i giocatori saranno chiamati a condurre la propria fazione con lo scopo di controllare e dominare l’ostile pianeta deserto di Arrakis.

"Le spezie sono le risorse più preziose di tutto l’universo. Le spezie assicurano la continuazione della vita, espandono la coscienza e rendono possibili i viaggi interstellari. Crea la tua storia personale e gioca nei panni di una delle fazioni come House Atreides e House Harkonnen, e competi per il dominio su Dune e le spezie. Esplora il paesaggio, ma occhio ai vermi della sabbia! Rischi di perdere le tue truppe e i tuoi raccoglitori di spezie a causa di giganteschi vermi della sabbia che sbucano dalle dune e li fagocitano. Batti i tuoi avversari con intrighi politici, schiacciali nei combattimenti e indeboliscili con la tua rete di spie", si legge nella descrizione ufficiale.

Dune: Spice Worlds verrà lanciato nel corso del 2022 in Accesso Anticipato su Steam, dove può già essere aggiunto alla lista dei desideri. In cima a questa notizia trovate invece il trailer dell'annuncioi