Dungeon Defenders: Awakened sarà un'esclusiva temporale di Nintendo Switch

Nel corso del Nintendo Indie World Showcase è stato annunciato che Dungeon Defenders: Awakened verrà lanciato in esclusiva temporale su Switch durante il mese di febbraio del prossimo anno. Per l'occasione, i ragazzi di Chromatic Games hanno pubblicato il reveal trailer che potete visionare in apertura di notizia.

Dungeon Defenders: Awakened è il nuovo episodio dell'acclamata saga che mescola elementi RPG e meccaniche tower defense. Il titolo è stato finanziato con successo grazie ad una campagna Kickstarter lanciata cinque mesi or sono: gli sviluppatori sono riusciti a racimolare ben 464.201 dollari a fronte dei 250.000 richiesti, grazie al contributo di oltre 11 mila giocatori.

In Dungeon Defenders: Awakened potrete scegliere tra quattro diversi eroi e giocare assieme ad un massimo di tre amici grazie allo schermo condiviso. Saranno incluse 15 mappe, più di 10 tipologie di nemici e 3 boss, che secondo gli sviluppatori saranno sufficienti a garantire centinaia di ore di gioco. Sarà inoltre supportato il cross-save con le altre edizioni del titolo - PlayStation 4, Xbox One e PC - che verranno pubblicate in un secondo momento, in una data non ancora rivelata.