Dungeon Encounters: Square Enix annuncia un nuovo RPG al TGS 2021

Tra le novità annunciate da Square Enix in occasione del Tokyo Game Show 2021 troviamo anche Dungeon Encounters, un gioco di ruolo nel quale i dungeon ricoprono un ruolo primario.

Ad aver attirato l'interesse del gioco non è però il suo genere d'appartenenza, dal momento che tra le fila degli sviluppatori ci sono nomi molto importanti e legati a Final Fantasy. Dungeon Encounters è infatti diretto dal veterano della serie Hiroyuki Ito e a ricoprire il ruolo di producer troviamo Hiroaki Kato, noto al pubblico per aver lavorato a Final Fantasy XII: The Zodiac Age. Come se non bastasse, il character design è curato da Ryoma Ito e alla colonna sonora ha lavorato Nobuo Uematsu. Per quello che riguarda il gioco, si tratta di una collezione di circa 100 dungeon che mettono alla prova le abilità del giocatore e propongono un sistema di combattimento simile all'Active Time Battle (ATB) di Final Fantasy, rivisitato per l'occasione.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 15 ottobre 2021 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (tramite Steam).

