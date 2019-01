Dungeon in arrivo su Fortnite Battaglia Reale? Trapela un indizio

Dopo aver suggerito l'arrivo della neve in Fortnite Stagione 7, il creative director di Epic Games Donald Mustard ha lasciato trapelare un indizio sul possibile arrivo dei dungeon in Fortnite Battaglia Reale. Novità in vista della Stagione 8?

Come potete leggere nel tweet di Fortnite Leaks riportato a fondo pagina, il creative director di Fortnite Battaglia Reale Donald Mustard ha modificato la residenza mostrata nel suo profilo social, cambiandola da "The Iceberg" a "The Dungeon". Cosa può significare questo? Si tratta forse di un indizio sulle prossime novità in arrivo nel gioco?

Secondo la teoria di diversi fan, la nuova residenza impostata su "The Dungeon" lascerebbe intendere l'arrivo delle caverne in Fortnite Battaglia Reale, magari in vista della Stagione 8, così come "The Iceberg" aveva anticipato l'arrivo della neve nella stagione attualmente in corso. Cosa ne pensate? Secondo voi come potrebbero essere sfruttati i dungeon nella mappa di Fortnite Battaglia Reale? Fatecelo sapere nel riquadro in basso dedicato ai commenti.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito da Epic Games, ricordiamo che dalla giornata di ieri è disponibile la nuova patch 7.10 v3 di Fortnite, aggiornamento che ha introdotto il Fucile di Precisione Silenziato in Battaglia Reale e una nuova arena per la modalità Il Quartiere.