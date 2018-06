Dungeonhaven: annunciato un nuovo soulslike in arrivo su PC e Console nel 2019

Dungeonhaven si presenta come un interessante Action RPG ispirato a Dark Souls: il gioco si trova in fase di sviluppo presso il team indipendente di Cold War Studio, con finestra di lancio prevista per il 2019 su PC e Console. Vediamo il trailer e le prime immagini.

Il gioco ci metterà nei panni di un cavaliere con una semplice missione: esplorare una serie di dungeon "senzienti" per risucchiarne i poteri elementali. Ecco le caratteristiche principali di Dungeonhaven annunciate dagli sviluppatori:

Feature:

Esplora dungeon senzienti come un cavaliere che può trasformarsi in pietra

Svuota i nuclei dei dungeon dei loro poteri elementali e maneggiali come se fossero tuoi

Scopri scorciatoie e segreti mentre attraversi i livelli che compongono il mondo di gioco

Combattimento:

I combattimenti saranno impegnativi e gratificanti da padroneggiare

Scopri gli usi distinti di un'ampia varietà di oggetti che possono essere usati contro i nemici per identificare i loro effetti.

Dungeonhaven verrà realizzato con l'Unreal Engine, e attualmente si trova in fase di sviluppo presso Col War Studio, team indipendente che mira a lanciare una campagna Kickstarter per finanziare il progetto. Al momento la finestra di uscita è fissata indicativamente per il 2019 su PC e Console non ancora specificate.

Vi lasciamo alla visione dei due trailer e delle prime immagini.