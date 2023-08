Dungeons 4 su PC, console e Game Pass: come sarà il gameplay? Lo svela il Release Trailer

A un anno esatto dall'annuncio ufficiale di Dungeons 4, Kalypso Media e Realmforge Studios ci rituffano nelle atmosfere medievaleggianti del 'dungeon sim' per mostrare in video le primissime scene di gameplay.

Il prossimo capitolo dell'avventura ruolistica in salsa gestionale di Realmforge spronerà i patiti del genere a costruire un dungeon 'comodo e accogliente' per soddisfare i bisogni delle orde di orchi, goblin e creature fantasy da controllare e inviare nell'Oltremondo per rovinare la giornata agli umani, agli elfi e ai nani che vivono in superficie.

Una volta assunta la guida delle legioni del Male Assoluto, i giocatori dovranno così impegnarsi a costruire il proprio impero acquisendo Malvagità attraverso gli attacchi contro le forze del bene: come possiamo intuire osservando il primo video gameplay di Dungeons 4, buona parte dell'esperienza ludica confezionata dagli sviluppatori tedeschi verterà attorno alla gestione della base, dal potenziamento delle difese perimetrali alla realizzazione dei centri di ricerca e addestramento delle truppe orchesche.

Sempre grazie al gameplay trailer datoci in pasto da Kalypso Media scopriamo che Dungeons 4 sarà disponibile dal 9 novembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e nel catalogo di Xbox Game Pass. Date perciò un'occhiata al nuovo video e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo 'dungeon sim' a tinte ruolistiche.