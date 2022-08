Dungeons 4: lo storico 'dungeon sim' torna nel 2023 anche su Xbox Game Pass

In vista della Gamescom 2022, Kalypso Media e Realmforge Studios precedono la kermesse videoludica di Colonia annunciando ufficialmente Dungeons 4, il nuovo capitolo della celebre avventura ruolistica con elementi 'dungeon sim'.

L'ultimo atto dell'esperienza a tinte fantasy di Reamlforge ci invita a costruire un dungeon "comodo e accogliente" per soddisfare i bisogni delle creature da controllare e inviare nell'Oltremondo per ricordare agli uomini, agli elfi e ai nani che vivono in superficie che siamo noi, il Male Assoluto, a governare davvero le loro terre.

Nel corso dell'avventura dovremo acquisire Malvagità e sferrare attacchi contro le forze del bene per farle passare al lato oscuro, il tutto stando sempre attenti a proteggere il proprio dungeon dagli attacchi orditi dalle schiere di elfi, nani e umani desiderose di liberarsi una volta per tutte del Male Assoluto.

Il lancio di Dungeons 4 è previsto nel 2023 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: il titolo sarà disponibile sin dal day one nel catalogo degli abbonati a Xbox Game Pass (come pure nell'elenco dei giochi fruibili dagli iscritti a PC Game Pass). In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione di Dungeons 4, dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.