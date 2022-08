Dungeons and Dragons: un mare di sorprese e annunci dall'evento di Wizards of the Coast

Dopo aver aperto una finestra sul futuro di Magic The Gathering, Wizards of the Coast coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo evento per annunciare i tanti prodotti e progetti che coinvolgeranno l'IP di Dungeons and Dragons da qui ai prossimi mesi.

L'editore statunitense parte dalla conferma dell'avvenuta partenza del Playtest per One D&D, il nome in codice per la prossima generazione di Dungeons & Dragons che riunisce le regole aggiornate e retrocompatibili con la quinta edizione a D&D Beyond, la piattaforma unificata per le esperienze da vivere a tema con l'IP.

Wizards of the Coast svela anche Dragonlance Shadow of the Dragon Queen, un'avventura di D&D ambientata nel mondo di Krynn con sullo sfondo gli eventi della Guerra delle Lance. Ad accompagnare Dragonlance troviamo poi Warriors of Krynn, un gioco da tavolo che offre agli appassionati l'opportunità di lanciarsi in battaglie campali e prendere decisioni sugli eventi principali della Guerra delle Lance.

Dopo l'acquisizione di D&D Beyond, l'esperienza di Dungeons & Dragons si espanderà ulteriormente con numerosi contenuti fisici e digitali che saranno lanciati nella seconda metà del 2022 e per tutto il 2023. Per il 35° anniversario di Drizzt, Wizards of the Coast si premurerà inoltre di aggiornare tutti i romanzi della serie Legend of Drizzt di R.A. Salvatore con nuove copertine. Sfogliando il Dizionaro Legend of Drizzt Visual, ad esempio, scopriremo tante curiosità su creature, armi, nemici e alleati della serie, mentre con il webcomic Drizzt Family vedremo Brie e Cattie-Brie "prendere in prestito" Twinkle, la spada di suo padre, e dare vita a numerose peripezie per dimostrare di essere una forza eroica come i loro avi.

