Dungeons and Dragons: il set introduttivo Draghi dell'Isola delle Tempeste è disponibile

Il Set Introduttivo Draghi dell'Isola delle Tempeste di Dungeons and Dragons è disponibile anche in lingua italiana a partire da oggi, martedì 18 ottobre: a darne notizia è la stessa Wizards of the Coast, con tutte le informazioni sui contenuti di questo importante set che espande l'esperienza ruolistica offerta da D&D.

Draghi dell'Isola delle Tempeste viene descritto da Wizards of the Coast come la porta d'ingresso ideale per chi desidera immergersi nelle avventure di D&D. I Dungeon Master vecchi e nuovi possono cimentarsi in una serie di attività piene di azione, con eroi che combattono mostri, vanno a caccia di tesori inestimabili e intraprendono delle missioni epiche.

Il Set Introduttivo è stato realizzato per i nuovi giocatori di livello 1-3, con regole del gioco, un libretto di avventure, cinque personaggi pronti per giocare e sei dadi poliedrici. Il Dungeons & Dragons Set Introduttivo Draghi dell'Isola delle Tempeste è ora disponibile all'acquisto in lingua italiana su Amazon e in versione digitale in lingua inglese su D&D Beyond e Roll20.

Sapevate che D&D e Magic the Gathering saranno al Luca Comics and Games 2022? La kermesse toscana in arrivo a fine ottobre vedrà la partecipazione di Wizards of the Coast con ben due stand e tante iniziative che coinvolgeranno la community.