Dungeons & Dragons, gli autori di Payday 3 lavorano a un nuovo gioco coop: quando esce?

Non solo Starbreeze Studios continua a lavorare duramente su Payday 3 nel tentativo di migliorarlo sempre di più, ma la compagnia svedese guarda già al futuro: il suo prossimo progetto è infatti già in lavorazione ed è basato sull'iconico franchise di Dungeons & Dragons.

Noto con il nome in codice di Project Baxter, il nuovo videogioco di Dungeons & Dragons sarà incentrato sulla cooperativa e, come confermato dall'ultimo report finanziario dell'azienda, la sua uscita è prevista nel corso del 2026. "A inizio dicembre abbiamo potuto confermare che abbiamo ottenuto la licenza di Dungeons & Dragons per il nostro prossimo gioco. E' un brand che è sempre stato in cima alla lista delle licenze che avremmo voluto sfruttare per la creazione di un Action/Adventure. Il Baxter Team è nel pieno della pre-produzione e in linea con i piani per una pubblicazione nel 2026", dichiara Starbreeze Studios.

L'opera dunque è ancora piuttosto lontana dalla sua uscita sul mercato, ma sappiamo già che sarà un Action/Adventure ambientato a Waterdeep, uno degli scenari più popolari dei Forgotten Realms. "Quando ha un gruppo di avventurieri che lavora assieme, è importante non limitarsi a creare un semplice hack 'n slash. C'è molto di più, bisogna capire cosa rende speciale Dungeons & Dragons: per me è la connessione che instaura tra i giocatori, il modo in cui collaborano per superare avversari che sembrano oltre la loro portata", ha aggiunto il creative director Leif Westerholm in merito al prossimo progetto di Starbreeze Studios.

Per il momento il nuovo gioco di Dungeons & Dragons resta avvolto nel mistero, nella speranza di vederlo in azione quanto prima. Per adesso comunque il focus è proseguire sulla strada di redenzione intrapresa da Payday 3, con la compagnia intenzionata a dare il massimo per risollevare la sua creature dopo il difficile lancio avvenuto nel settembre del 2023.