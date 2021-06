Dungeons & Dragons Dark Alliance: trucchi utili per iniziare a giocare

Dungeons & Dragons Dark Alliance è disponibile: il nuovo e adrenalinico Action/RPG di stampo hack & slash offre avventure cooperative fino a quattro giocatori con la possibilità di poter giocare anche in solitaria ed affrontare le insidie di Icewind Dale facendo affidamento solo sulle proprie capacità.

Se siete pronti a darvi all'avventura, ecco alcuni utili trucchi e consigli per iniziare al meglio e non farvi trovare impreparati davanti alle prime insidie:

L'unione fa la forza

Sebbene possa essere giocato in single player, Dark Alliance è studiato per dare il suo meglio in multiplayer cooperativo. E ci sono valide ragioni: giocare assieme ad altri utenti permette infatti di attivare i Team Attacks dopo aver eseguito specifiche mosse in combattimento. Queste azioni speciali consentono di avere un maggior controllo del campo di battaglia, respingendo più facilmente le orde nemiche.

Conosci il tuo personaggio

I quattro personaggi giocabili sono ben distinti tra loro in termini di caratteristiche ed abilità. Drizzt è un ranger molto utile per correre attorno ai nemici ed infliggere potenti colpi alle spalle; Catti-Brie è una lottatrice e può infliggere seri danni anche da lunghe distanze; Wulfgar è un barbaro in grado di infliggere ingenti danni ad ogni suo colpo a discapito di una maggiore lentezza nei movimenti; Bruenor è infine un altro combattente che si rivela molto efficace nello scontro ravvicinato contro avversari multipli.

Non attaccare a casaccio

Sebbene il sistema di combattimento di Dark Alliance non lasci spazio a particolari strategie, attaccare in maniera randomica e premendo alla rinfusa lo stesso tasto è la via più veloce per una dura sconfitta. I colpi vanno dunque dosati con attenzione e indirizzati verso una precisa direzione in modo tale da avere sempre sotto controllo i nemici davanti a noi.

Esplora bene i dintorni

Anche l'esplorazione riveste un ruolo importante all'interno del gioco: è fondamentale prendersi un po' di tempo per setacciare con attenzione ogni angolo degli scenari, incluse quelle strade senza uscita che, però, potrebbero nascondere preziosi tesori ed equipaggiamenti utili per il proseguo della nostra missione. Talvolta potrebbero anche portare ad obiettivi opzionali con una dose aggiuntiva di punti esperienza una volta completati.

Il campo base è tutto

Tutti gli strumenti ed equipaggiamenti rinvenuti durante una missione, così come anche l'esperienza accumulata, diventano effettivi una volta tornato al campo base situato a Kelvin's Cairn. Al campo sarà possibile quindi destreggiarsi con l'inventario, equipaggiando strumenti più efficienti ed apprendendo nuove abilità e potenziando i nostri vari parametri. Tutto questo si potrà effettuare una volta completato un livello e tornati a casa sani e salvi.

Non buttare via il tuo equipaggiamento

Sebbene a lungo andare si troveranno risorse sempre più efficienti e venga così voglia di disfarsi degli equipaggiamenti precedenti, potrebbe invece essere una buona idea fare il contrario. Equipaggiare infatti tre pezzi dello stesso set (composto da armi, armatura e accessori) permette di abilitare dei bonus speciali che possono potenziare vari parametri, dai danni inflitti alla resistenza. Spesso ciò si rende più utile rispetto all'equipaggiare semplicemente un pezzo più forte che, però, da solo potrebbe non fare la differenza e di sicuro non attivare simili bonus.

Acquista nuove mosse

Non dimenticarti mai di acquistare nuove mosse per il tuo personaggio attraverso il menù di gioco: lo renderai più efficiente e versatile in combattimento grazie alla maggior varietà di abilità a sua disposizione. Ciò lo rende pronto anche per le sfide contro creature più temibili rispetto a quelle delle fasi iniziali, per cui è bene spendere le monete accumulate per queste utilissime migliorie.

Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra recensione di Recensione di Dungeons & Dragons Dark Alliance, poi sarete definitivamente pronti per gettarvi nella mischia. Ricordate infine che Dark Alliance avrà sei livelli di difficoltà da cui partire per ottenere non solo una sfida più ardua, ma anche ricompense sempre migliori.