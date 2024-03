Dungeons & Dragons: Gameloft è al lavoro su un survival per PC e console

Sono sempre più numerosi i progetti a tema Dungeons & Dragons in sviluppo e l'ultimo di questi è stato annunciato giusto oggi. Sembrerebbe infatti che anche Gameloft stia lavorando ad un progetto legato alla celebre licenza di Hasbro e Wizard of the Coast.

Il team di sviluppo francese, noto per aver sviluppato innumerevoli giochi mobile in passato e produzioni come Disney Speedstorm e Disney Dreamlight Valley più di recente, si sta occupando di un gioco basato sulla nota licenza. Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale della software house, si tratterebbe di un survival game che vanta anche meccaniche tipiche degli action RPG e dei life simulator.

Purtroppo i dettagli sul gioco finiscono qui ed è probabile che passerà del tempo prima che si torni a parlare del progetto, il cui sviluppo potrebbe essere ancora in fase embrionale, tant'è che non si conosce ancora il suo titolo finale.

Ad essere avvolta nel mistero è anche la finestra di lancio, di cui non viene fatta menzione nel post sul portale ufficiale di Gameloft. Per quello che riguarda invece le piattaforme di riferimento, si parla del PC e, in modo generico, di console. Questo significa che non è prevista una versione mobile e che, con tutta probabilità, il gioco approderà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

