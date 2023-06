Dungeons of Eternity: il GDR hack-n-slash di Othergate arriva su Quest 2 nel 2023

IlMeta Quest Gaming Showcase 2023 tenutosi nella giornata del primo giugno 2023 è finalmente giunto al termine. Sul palco della presentazione che apre le danze di un mese rovente sul fronte videoludico sono apparse numerose produzioni che, tra la fine del 2023 e il 2024, faranno il proprio debutto su Meta Quest e non solo.

Tra i vari annunci abbiamo assistito alla presentazione del gioco di Vertigo Games che mette al centro dell'avventura di The 7th Guest VR mistero ed enigmi. Tuttavia, tra le altre produzioni presenti nella scaletta dell'evento di ieri vi è stato anche Dungeons of Eternity, l'avventura ruolistica di Othergate che arriverà su Quest 2 e Quest PRO nel corso del 2023.

Come dichiarato dagli stessi sviluppatori, Dungeons of Eternity promette un'esperienza di gioco godibile in single player o in co-op con un massimo di tre giocatori, con una produzione arricchita anche dalla presenza di un combat system dal grande potenziale: esso, infatti, presenterà dei combattimenti hack-n-slash incentrati sulla fisica, al fine di realizzare un prodotto accattivante sul fronte ludico.

Come se non bastasse, la presenza di dungeon generati casualmente con centinaia di camere uniche, o l'esistenza di nemici temibili come scheletri e altre creature terrificanti, saranno solo alcuni degli elementi chiave di questa nuova produzione. Come dichiarato dal co-fondatore dello studio dietro la creazione del titolo, infatti, "È risaputo che multiplayer e VR vanno d'accordo", ed è proprio questo che sta alla base del venturo gioco.