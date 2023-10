Dungeons of Hinterberg: sulle Alpi in stile Zelda e al day one con Game Pass

Durante l'Xbox Partner Preview di oggi 25 ottobre 2023 è tornato a farsi vedere il promettente Dungeons of Hinterberg, action GDR in stile Zelda annunciato come esclusiva console Xbox durante l'Xbox Games Showcase dello scorso giugno.

Sviluppato da Microbird Games sotto etichetta Curve Games, Dungeons of Hinterberg v'invita in una località turistica della Alpi Austriache per calarvi nei panni di Luisa, una praticante in giurisprudenza decisa a prendersi una pausa dalla sua frenetica vita. Giunta ad Hinterberg, trova ad aspettarla tanti dungeon da esplorare, ghiacciai da percorrere su uno snowboard, montagne che attendono di essere scalate, nemici in agguato e tanti personaggi singolari con cui interagire.

Alla ricetta tipica di uno Zelda-like fatta di esplorazione, combattimenti e grafica colorata, Dungeons of Hinterberg aggiunge anche degli elementi da social simulator, adeguatamente rappresentati nel trailer mostrato all'Xbox Partner Preview di oggi 25 ottobre, che per vostra comodità abbiamo allegato anche in cima a questa notizia. Guardandolo, avrete modo di scoprire come si svolge una tipica giornata di Luisa, quali sono le sfide che è chiamata ad affrontare e come costruisce le relazioni con le persone che incontra strada facendo.

Dungeons of Hinterberg è attualmente previsto nel 2024 su Xbox Series X|S e PC, via Microsoft Store e Steam. La data di lancio precisa non è ancora nota, ma sappiamo che debutterà in Game Pass immediatamente al day one.