Dungeons of Hinterberg: il nuovo video svela la finestra di lancio su PC e Xbox Game Pass

Nella cornice mediatica dell'IGN FanFest, le fucine digitali di Curve Games e Microbird sfornano un video gameplay di Dungeons of Hinterberg, l'action GDR ispirato a Zelda attualmente in sviluppo su PC e Xbox Series X|S che approderà al lancio nel catalogo del Game Pass.

L'ultimo filmato datoci in pasto dal team di Microbird Games ci immerge nelle atmosfere di Hinterberg, il villaggio abbarbicato tra le Alpi austriache che farà da sfondo alle gesta compiute da Luisa, una tirocinante che decide di prendersi una pausa dalla sua estenuante vita aziendale ma che, una volta giunta sul posto, dovrà vedersela con mostri e creature d'ogni sorta.

Nel pieno rispetto delle migliori 'esperienze zeldesche', anche Dungeons of Hinterberg trarrà spunto dall'iconica serie nintendiana per dare forma a un'avventura action ruolistica piena di armi ed equipaggiamenti speciali da sbloccare per avere accesso alle aree più avanzate di una mappa ricca di misteri.

La particolarità di Dungeons of Hinterberg sta tutta nel setting scelto dagli sviluppatori, come pure nell'originale stile artistico simil-fumetto adottato per mostrarci a schermo un'esperienza ludica e narrativa davvero originale e piena di colpi di scena. Non mancheranno poi delle aree segrete da scoprire utilizzando tutta una serie di strumenti per esplorare ghiacciai, foreste e bucoliche ambientazioni 'da cartolina' dei villaggi di montagna.

Il lancio di Dungeons of Hinterberg è previsto in estate su PC, Xbox Series X|S e Game Pass. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Dungeons of Hinterberg.