Quanto dura Alan Wake 2? Molto più del primo capitolo, svela Remedy

Nella cornice del Summer Game Fest, il nostro Giuseppe Arace ha avuto l'opportunità di fare quattro chiacchiere con i ragazzi di Remedy in merito ad Alan Wake 2, avventura dalle tinte horror che lo scrittore maledetto condividerà con il nuovo personaggio di Saga Anderson a partire dal prossimo mese di ottobre.

Sono molteplici gli spunti emersi dall'intervista, a cominciare dalla longevità di Alan Wake 2, che Sam Lake non ha esitato a quantificare, pur precisando che in larga parte dipende dall'approccio del giocatore. Stuzzicato da Giuseppe, il Creative Director ha rivelato che l'aspirazione di Remedy è quella di far durare l'avventura più di 20 ore, una longevità che, se confermata alla prova dei fatti, risulterebbe essere sostanzialmente doppia rispetto a quella del primo capitolo, che mostrava i titoli di coda all'incirca dopo 10-11 ore di gioco.

Sam Lake ci ha parlato di Alan Wake 2 descrivendolo come "il titolo più grande e longevo" mai realizzato dallo studio di sviluppo finlandese, e in quanto tale offrirà ai giocatori più di un pretesto per darsi all'esplorazione e deviare dal percorso principale. A tal proposito, il Game Director Kyle Rowley ha spiegato che in Alan Wake 2 ci sono aree molto ampie nel cui perimetro è possibile muoversi in totale libertà. Nella sola parte ambientata nel Nord-Ovest Pacifico, che vede i giocatori impegnati nei panni dell'agente dell'FBI Saga Anderson, ci sono tre distinti hub: Cauldron Lake (visto nella demo), la piccola cittadina di Bright Falls e infine Cold Watery. "Determinate parti degli hub non sono accessibili sin dall'inizio ma si apriranno solo in seguito", ha aggiunto Rowley. "E chiaramente, mentre si proseguirà nella storia, sarà possibile raggiungere nuovamente gli hub precedenti. L'obiettivo è far sì che l'utente assuma sempre più consapevolezza dello spazio in cui si trova, che maturi una certa familiarità con esso all'avanzare nell'avventura".

Trovate questi e molti altri dettagli nella nostra intervista con Remedy. Prima di lasciarvi alla lettura, vi ricordiamo che l'uscita di Alan Wake 2 è prevista per il 17 ottobre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. La data è molto vicina a quella di Marvel's Spider-Man 2, ma lo scrittore maledetto non è spaventato dagli amichevoli ragnetti di quartiere.