Quanto dura Alan Wake 2? Quante ore servono per finire la storia

La recensione di Alan Wake 2 a cura di Giuseppe Arace oltre a premiare il gioco Remedy con un voto incredibile e forse inaspettato (9/10), ci fornisce anche importanti indicazioni sulla durata del gioco, svelando la longevità dell'avventura.

Quanto dura Alan Wake 2?

Questo è quanto scrive il nostro Giuseppe Arace nella recensione di Alan Wake 2: "è vero che nelle fasi iniziali, può dare l'impressione di essere un po' limitante, e questo sotto certi aspetti è una stonatura nel ritmo dell'avanzamento. Ma dopo poche ore (nelle 20 necessarie a portare a termine solo le missioni principali), quando si comprendono le regole del gioco e se ne rimane avvinti, tutto può ottenere un nuovo significato e si ha la sensazione di giocare a un incubo, che nell'apparente anarchia delle sue leggi possiede comunque delle specifiche regole."

La storia di Alan Wake II dovrebbe dunque riuscire a intrattenervi per circa venti ore, chiaramente questo valore dipende da molti fattori come il proprio stile di gioco e l'esperienza con i giochi di questo genere, chi ama godersi i minimi dettagli sicuramente si prenderà tutto il tempo necessario per assaporare l'esperienza di Alan Wake 2, viceversa chi è solito "correre" potrebbe impiegare qualche ora in meno per arrivare ai titoli di coda.

Ricordiamo che il New Game Plus di Alan Wake 2 arriverà dopo il lancio con un aggiornamento gratuito insieme ad una storia alternativa e un nuovo livello di difficoltà Incubo.