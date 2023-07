Quanto dura Alone in the Dark? Longevità delle due campagne

Manca ancora qualche mese all'uscita del nuovo Alone in the Dark, prevista per il prossimo 25 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma intanto THQ Nordic e lo sviluppatore Pieces Interactive rivelano un poco alla volta sempre più dettagli sull'atteso survival horror che segnerà il ritorno in scena dell'iconico brand.

Nel corso di un'intervista con il portale Gaming Bolt, tra i vari argomenti gli autori si sono soffermati anche sulla durata di Alone in the Dark che, lo ricordiamo, avrà due campagne distinte che ci metteranno nei panni di Edward Carnby ed Emily Hartwood. La storia sarà dunque vissuta dalla prospettiva di due distinti protagonisti ed avranno quindi differenze tra loro in termini di contenuti, filmati ed ambientazioni che porteranno via diverse ore per essere vissute nella loro interezza. Una singola run, in ogni caso, potrebbe arrivare a durare anche una decina di ore, numero destinato ad aumentare in maniera consistente per chi vuole scoprire a fondo l'intera produzione.

"Puntiamo ad una durata tra le 6 e le 10 ore per una singola campagna. Per l'esperienza completa ci aspettiamo che i giocatori affrontino la storia almeno due volte", afferma Pieces Interactive, lasciando dunque intendere che il nuovo Alone in the Dark potrebbe anche arrivare sulla ventina di ore se si punta a scoprire ogni singolo dettaglio delle due campagne.

In precedenti occasioni, invece, gli autori hanno confermato che non serve conoscere la serie per capire il nuovo Alone in the Dark, che dunque sarà pienamente accessibile anche per i neofiti.