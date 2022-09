Quanto dura Assassin's Creed Mirage? Durerà meno di Valhalla

Quanto dura Assassin's Creed Mirage? Ai microfoni di IGN USA il VP Executive Producer della serie, Marc-Alexis Côté, ha parlato anche di questo aspetto, mettendo in chiaro che la longevità sarà in linea con quella dei giochi antecedenti l'ultima trilogia.

Assassin's Creed Mirage è un gioco a prezzo budget con una durata che si assesta tra le 15 e le 20 ore, dunque meno rispetto a giochi come Assassin's Creed Valhalla e Odyssey, un dato in linea con quello di giochi come Assassin's Creed Unity e Revelations ad esempio.

Viene ribadito come "Assassin's Creed Mirage è un gioco pensato per festeggiare il quindicesimo anniversario della serie" un progetto più piccolo che vuole tornare alle origini di Assassin's Creed (scelta testimoniata anche dall'ambientazione di Assassin's Creed Mirage) abbandonando dunque la durata che ha caratterizzato le produzioni più recenti della serie.

Assassin's Creed Mirage avrà dunque una durata stimata tra le 15 e le 20 ore, ovviamente questo dato è assolutamente indicativo e la longevità potrebbe aumentare in base a tanti fattori come l'esperienza, lo stile di gioco e la volontà o meno di trovare tutti i segreti e completare ogni singola quest. Il nuovo gioco di Assassin's Creed uscirà nel 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, al momento la data di uscita precisa non è stata resa nota.