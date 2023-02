Quanto dura Atomic Heart? Longevità, crafting e armi nel focus di Mundfish

Sullo sfondo dell'ultimo, esplosivo trailer di Atomic Heart, il team Mundfish ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di SegmentNext per offrire delle importanti precisazioni sulla longevità e sul numero di equipaggiamenti da sbloccare cimentandosi nelle sfide del 'BioShock russo' ormai prossimo al lancio.

Nel corso dell'intervista, il Game Director Robert Bagratuni ha illustrato la visione di Mundfish e fornito dei chiarimenti su due importanti aspetti del suo nuovo sparatutto a tinte ruolistiche, ossia la longevità di Atomic Heart e l'ampiezza dell'arsenale che i giocatori avranno a disposizione per avere la meglio sulle macchine assassine che infestano Facility 3826.

A detta dell'esponente di Mundfish, "saranno necessarie dalle 20 alle 25 ore per completare la storia della campagna principale. Ma il mondo di Atomic Heart è vasto e pieno di attività, perciò il completamento del gioco richiederà molto più tempo. Certo, è difficile fornire il numero esatto di ore necessarie per completarlo, ma posso presumere che siano necessarie dalle 35 alle 40 ore per finire il gioco al 100%".

Per quanto concerne l'arsenale di Atomic Heart, Bagratuni spiega che "ci saranno 12 tipologie diverse di armi, ciascuna delle quali vanterà numerosi potenziamenti e specifici rami di abilità. Se vorrai potenziare ogni arma dell'arsenale dovrai raccogliere componenti perlustrando ogni mobile, equipaggiamento e carcassa di cyborg. Una volta ottenuti i componenti necessari sarai in grado di utilizzarli attraverso la macchina NORA per il crafting, un dispositivo dotato di un'IA davvero molto sfacciata. Sempre grazie a NORA potrai creare proiettili, infondere effetti elementali alle armi e realizzare altre cose".

In attesa che si faccia il 21 febbraio per poter falciare i cyborg della distopia post-comunista di Mundfish su PC, PlayStation, Xbox e Game Pass, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su storia, gameplay, longevità e ispirazione di Atomic Heart.