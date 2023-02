Quanto dura Atomic Heart? Longevità della storia principale

Atomic Heart si appresta a fare il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox, piattaforme sulle quali sarà disponibile dal 21 febbraio 2023.

Ambientato in un'Unione Sovietica alternativa del 1955, i giocatori vivranno un'avventura coinvolgente nei panni del protagonista P-3, esplorando scenari dallo stile evocativo e scontrandosi con pericolose creature biologiche o meccaniche facendo ricorso ad un vasto arsenale di armi e poter speciali. Il gioco offre una struttura open world e lascia molto spazio all'esplorazione, ma parlando a proposito della campagna principale sappiamo di preciso quanto dura Atomic Heart?

In nostro aiuto arriva la recensione di Atomic Heart che, tra i numerosi aspetti approfonditi, dedica un commento anche alla durata del gioco: per finire la main quest sono richieste almeno 15 ore di gioco prima di vedere scorrere i titoli di coda. La longevità dell'opera targata Mundfish è comunque destinata ad aumentare in maniera più considerevole per chi intende approfondirla in ogni minimo dettaglio, senza lasciarsi sfuggire nessuno dei contenuti secondari offerti dal mondo di gioco.

Nei giorni precedenti il debutto sul mercato, Mundfish ha sottolineato che Atomic Heart non è un semplice Bioshock russo e che, al contrario, il gioco ha una propria, forte identità in grado di attirare le attenzioni dei giocatori, pronti a godersi un'avventura longeva il giusto e con diverse sorprese.