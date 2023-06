Quanto dura Baldur's Gate 3? Quante ore servono per finire la storia

Cresce sempre di più l'attesa per Baldur's Gate III, il nuovo episodio della storica serie ruolistica sviluppato da Larian Studios, che parlando ai microfoni di IGN.com ha rivelato anche quanto dura l'avventura tenendo conto la storia principale e chi vuole completare ogni singola sfida presente nel gioco.

A rivelarlo è il boss di Larian in persona, Swen Vinckle, che parla di almeno un centinaio di ore per finire una regolare playthrough. "Tra le 75 e le 100 ore abbiamo calcolato, ma questo non facendo tutto, si tratta di una normale partita", precisa Vinckle aggiungendo che "ci saranno giocatori che andranno ben oltre questi numeri, coloro che vogliono fare tutto. In questo caso arriveranno probabilmente a 200 ore, credo. In media comunque stiamo vedendo persone che impiegano dalle 75 alle 100 ore per finirlo".

Il capo di Larian Studios in ogni caso mette in conto che numerosi utenti affronteranno l'avventura seguendo un proprio approccio specifico, cosa che dunque potrebbe ulteriormente influenzare la durata complessiva dell'opera. "Ci sono diversi modi per giocarci, no? Lo abbiamo visto già con Divinity Original Sin 2 e non sarà diverso con Baldur's Gate III. Le persone che ci giocheranno in multiplayer potrebbero anche metterci un anno, un anno e mezzo per finirlo, in quanto organizzeranno le loro sessioni di gioco proprio come se stessero giocando a D&D".

Vinckle assicura inoltre che Baldur's Gate III sarà altamente rigiocabile in quanto "ci sono così tanti modi diversi per affrontare ogni sfida", citando la presenza di un elevato numero di classi e sottoclassi differenti, così come razze principali e minori. "Non è un gioco piccolo che si finisce in un mese, lo si gioca un po' alla volta", sottolinea l'autore.

Larian Studios ha nel frattempo annunciato nuove date su PC e PS5 per Baldur's Gate 3, arrivando in anticipo in un caso e in ritardo nell'altro. Gli sviluppatori hanno inoltre fatto chiarezza su quando arriva Baldur's Gate 3 su Xbox Series X/S, anche se ci sarà da aspettare ancora un po' prima di vedere questa versione diventare realtà.