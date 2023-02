Quanto dura la batteria dei controller Sense di PlayStation VR2?

Il lancio di PlayStation VR2 è ormai alle porte: a partire dal 22 febbraio 2023 la nuova generazione di dispositivi Sony invaderà i mercati di tutto il mondo, pronta ad offrire a tutti gli appassionati di realtà virtuale nuove esperienze tecnologicamente all'avanguardia.

Numerosi saranno inoltre i giochi che accompagneranno il debutto della periferica, da godersi armati di visore in testa e controller Sense tra le mani. A tal proposito, sappiamo quanto dura la batteria dei controller di PSVR2? La risposta arriva dalla nostra recensione di PlayStation VR2 dove, tra i tantissimi dettagli analizzati a fondo, ci siamo soffermati per l'appunto anche sull'autonomia complessiva del Sense.

"Le batterie integrate agli ioni di litio forniscono il sostentamento necessario a garantire circa 4 ore di gioco consecutive (siamo arrivati a 5 ore alternando alcune fasi di standby) prima di dover ricaricare i due controller", si legge nella recensione scritta dal nostro Riccardo Arioli Ruelli, evidenziando inoltre le grandi potenzialità dei Sense e la loro generale efficienza: "I controller, collegati tramite Bluetooth 5.1, non offrono mai il fianco a problemi di connessione e tutta la sensoristica equipaggiata lavora all'unisono per garantire la massima precisione dei movimenti", scrive.

Oltre al nostro verdetto sul visore next-gen di Sony, non perdetevi anche la recensione di Horizon Call of the Mountain, uno dei più interessanti titoli disponibili al lancio.